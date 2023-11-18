Гирн: Мы хотим поединка Джошуа – Уайлдер

Горн прокомментировал бой Джошуа – Уайлдер 235

Промоутер Эдди Гирн обсуждал бой своего клиента Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Об этом рассказал сам британский промоутер в комментарии DAZN.

«Я пришел на регистрацию сегодня утром и очень устал после долгого дня на прессконференции. А потом я оглянулся и увидел Деонтея Уайлдера и Малика Скотта. Они летели тем же рейсом, что и я.

Я хорошо поговорил с Деонтеем.Думаю, что он немного остыл за последний год.Кажется, Уайлдер очень сосредоточен перед масштабным боксерским вечером 23 декабря.Мы говорили о бое с Джошуа.Мы ясно дали понять со своей стороны, что хотим этого поединка.

Очевидно, что сейчас ведется много дискуссий, но мы также сказали, что давайте не споткнемся в сложных испытаниях 23 декабря», – сказал Гирн.