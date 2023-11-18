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Гирн: Мы хотим поединка Джошуа – Уайлдер
Горн прокомментировал бой Джошуа – Уайлдер Сегодня 12:40 235 Фото — Getty Images #Эдди Гирн, #Энтони Джошуа Источник — tribuna.com.
Промоутер Эдди Гирн обсуждал бой своего клиента Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) с Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).
Об этом рассказал сам британский промоутер в комментарии DAZN.
«Я пришел на регистрацию сегодня утром и очень устал после долгого дня на прессконференции. А потом я оглянулся и увидел Деонтея Уайлдера и Малика Скотта. Они летели тем же рейсом, что и я.
Я хорошо поговорил с Деонтеем.Думаю, что он немного остыл за последний год.Кажется, Уайлдер очень сосредоточен перед масштабным боксерским вечером 23 декабря.Мы говорили о бое с Джошуа.Мы ясно дали понять со своей стороны, что хотим этого поединка.
Очевидно, что сейчас ведется много дискуссий, но мы также сказали, что давайте не споткнемся в сложных испытаниях 23 декабря», – сказал Гирн.
Напомним, Джошуа проведет бой с Валлином, Уайлдер – с Паркером в Саудовской Аравии.