Уайлдер: Я был готов к бою с Паркером, хотя не тренировался месяц

Деонтей Уайлдер прокомментировал подготовку к бою против Джозефа Паркера 245 #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Источник — tribuna.com.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) не тренировался месяц перед назначением поединка с Джозефом Паркером (33-3, 23 KO).

Об этом рассказал сам американский боксер.

«В боксе есть правило, что всегда нужно быть готовым к бою. Я был готов, хотя не тренировался, пожалуй, месяц или что-нибудь такое.

Но вы должны осмотреться на несколько месяцев, когда я тренировался, но бои срывались, и мы не получали того, чего хотели, поэтому мое тело прошло через все виды тренировочных лагерей, которые подготовили меня к этому конкретному моменту.

Итак, если ты не можешь в короткий срок исполнить обязанности, то упускаешь возможность.И я не хочу упускать никакой возможности, потому что мне уже легко ее потерять из-за того, что я делал.Я бы уже был объединенным чемпионом. мира, если бы эти ребята дали мне возможность, но никто из них не хочет этого делать», — сказал Уайлдер.