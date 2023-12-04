Гарсия: Хочу сразиться с Ромеро

342 < img Источник: - Bad Left Hook.

Американский боксер первого полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 КО) хотел бы сразиться с обладателем титула WBA Роландо Ромеро (15-1, 13 KO).

Об этом он заявил после победы над мексиканцем Оскаром Дуарте (26-2-1, 21 КО)

«Честно говоря, я хочу сразиться с Ромеро. Чувствую, что это был бы веселый бой. Он агрессивный, безумный чувак. Провести бой было бы безумием. Я хочу, чтобы это произошло. У него есть титул, так что давайте сделаем это», — сказал Гарсия.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!