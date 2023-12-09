Бокс
Прогрейс и Хейни прошли процедуру взвешивания накануне боя
Хейни перевесил Прогрейса на полкилограмма Сегодня 09:48 219 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
Источник: champion.com.ua
Хейни перевесил Прогрейса на полкилограмма Сегодня 09:48 219 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс
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