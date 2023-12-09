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Бокс

Прогрейс и Хейни прошли процедуру взвешивания накануне боя

Хейни перевесил Прогрейса на полкилограмма Сегодня 09:48 219 0 #Девин Хейни, #Реджис Прогрейс

Источник: champion.com.ua

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