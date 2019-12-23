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Футбол

Основной защитник Оболонь-Бровар покинул клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Ефремов

Один из претендентов на выход в украинскую Премьер лигу киевская “Оболонь-Бровар” не сможет задействовать в весенних матчах сезона своего основного защитника Евгения Ефремова.

Как сообщает официальный сайт “пивоваров”, контракт защитника подошел к своему завершению, стороны приняли решение не продлевать действующее соглашение.

Отметим, в нынешнем сезоне Евгений Ефремов провел в рамках Первой лиги семнадцать матчей в которых забил два гола. В составе “пивоваров” игрок провел последние два сезона.

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Тэги: Евгений ЕфремовОболонь-БроварПервая лига
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