Основной защитник Оболонь-Бровар покинул клуб

Один из претендентов на выход в украинскую Премьер лигу киевская “Оболонь-Бровар” не сможет задействовать в весенних матчах сезона своего основного защитника Евгения Ефремова.

Как сообщает официальный сайт “пивоваров”, контракт защитника подошел к своему завершению, стороны приняли решение не продлевать действующее соглашение.

Отметим, в нынешнем сезоне Евгений Ефремов провел в рамках Первой лиги семнадцать матчей в которых забил два гола. В составе “пивоваров” игрок провел последние два сезона.