Стало известно, почему Кадири не играет за Динамо

Один из летних новичков киевского “Динамо” Мохамед Кадири оказался в числе игроков, которых клуб может выставить на трансфер.

Несмотря на то, что в чемпионате России, где игрок играл ранее, он выглядел очень неплохо, в составе “Динамо” он считанные разы попадал в заявку, причиной чему является “наплевательское” отношение игрока к свои обязанностям в клубе, о чем сообщили ведущие программы ТаТоТаке.

По нашей информации, человек вообще не очень хочет играть в футбол. Вроде бы и травма, о которой говорили, уже залечена, а Кадири все в строй не возвращается. Может, “сачкует”, может, ему просто приятно ходить к банкомату раз в месяц. Он постоянно говорит тренерам, что у него что-то болит. Это типичный “бзик” африканских игроков, вот “Динамо” на него и попало.