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Футбол

Дебютант сборной Украины встретит Новый год в ДНР

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Иванисеня

Открытие сезона в украинской Премьер лиге Дмитрий Иванисеня поделился планами на зимний отпуск.

Уроженец Кривого Рога, который провел пять лет в структуре “Шахтера”, продолжает держать контакты с близкими из оккупированного Донбасса.

Где намерены встречать Новый год?

– Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим

Напомним, в ноябре Дмитрий Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины.

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Тэги: Дмитрий ИванисеняДНРЗаря
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