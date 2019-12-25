Дебютант сборной Украины встретит Новый год в ДНР

Открытие сезона в украинской Премьер лиге Дмитрий Иванисеня поделился планами на зимний отпуск.

Уроженец Кривого Рога, который провел пять лет в структуре “Шахтера”, продолжает держать контакты с близкими из оккупированного Донбасса.

Где намерены встречать Новый год?

– Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим

Напомним, в ноябре Дмитрий Иванисеня дебютировал в составе сборной Украины.