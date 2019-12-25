Тлумак был близок к уходу из Волыни

Луцкая “Волынь”, которая выдала невероятную победную серию под конец сезона, что позволило клубу завершить год на втором месте, по ходу сезона была близка к тому, чтобы поменять тренера.

Лидер “Волыни” Денис Кожанов в своем интервью рассказал, что главный тренер команды Андрей Тлумак после серии неудачных матчей был готов покинуть клуб, но игроки убедили тренера остаться.

Он сильно переживал за результат. Играли вроде бы неплохо, а очков было немного. Сказал, что собирается уходить. Вся команда (подчеркиваю – вся) попросила его остаться. Заверили Андрея Богдановича, что вместе будем выбираться из ямы, в которую угодили.

Он прислушался. И принял, как я считаю, правильное решение. Дальнейшие матчи показали, команда – за тренера.