Тернопольская Нива продолжит выступления во Второй лиге

Болельщики тернопольской “Нивы” могут вздохнуть с облегчением.

Как уже сообщалось ранее, из-за отсутствия финансирования тернопольский клуб может прекратить свое существование. Тем не менее, руководству клуба удалось заручится финансовой поддержкой двух бизнес-структур, о чем идет речь в официальном заявлении клуба.

Также сообщается, что “Нива” Тернополь в ближайшее время планирует превратиться в акционерное общество, что должно помочь удержать клуб на плаву.

Напомним, тернопольская “Нива” лидирует во Второй лиге чемпионата Украины по футболу.