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Футбол

Тернопольская Нива продолжит выступления во Второй лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Нива Тернополь

Болельщики тернопольской “Нивы” могут вздохнуть с облегчением.

Как уже сообщалось ранее, из-за отсутствия финансирования тернопольский клуб может прекратить свое существование. Тем не менее, руководству клуба удалось заручится финансовой поддержкой двух бизнес-структур, о чем идет речь в официальном заявлении клуба.

Также сообщается, что “Нива” Тернополь в ближайшее время планирует превратиться в акционерное общество, что должно помочь удержать клуб на плаву.

Напомним, тернопольская “Нива” лидирует во Второй лиге чемпионата Украины по футболу.

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Тэги: Вторая лигаНива Тернополь
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