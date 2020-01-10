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Футбол

Тренер “Вест Хэма” – о восстановлении Ярмоленко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новый наставник “Вест Хэма” Дэвид Мойєс говорит, что украинец Андрей Ярмоленко входит в его планы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Мы ждем его возвращения, чтобы увидеть ее влияние на процесс.

Надеемся, что восстановление не займет слишком много времени”, – подытожил Мойєс.

Последний раз Ярмоленко выходил на поле 14 декабря еще при тренерстве Маурисио Пеллегрини.

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Источник: sportanalytic.com
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