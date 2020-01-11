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Футбол

Милан нацелился на вратаря сборной Боснии и Герцеговины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Асмир Бегович

Вероятный уход Пепе Рейны, о чем в последние дни вещают итальянские СМИ, выуждает боссов “Милана” искать альтернативу опытнейшему, испанскому вратарю.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, в сферу интересов “россонери” входит вратарь “Борнмута” и сборной Боснии и Герцеговины Асмир Бегович. Клуб рассчитывает взять вратаря в аренду до конца сезона.

Напомним, основным вратарем “Милана” является Доннарумма, правда, слухи не перестают отправлять итальянского вратаря в один из ТОП-клубов Европы.

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Тэги: Асмир БеговичБорнмутМилан
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