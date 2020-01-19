ТМ: Динамо сыграло вничью с грандом чемпионата Польши

Киевское “Динамо” провело первый матч в новом, календарном году.
Первым соперником столичного гранда на зимних сборах в Турции стала варшавская “Легия”, которая в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Польши.
В матче против польского клуба Алексей Михайличенко использовал два состава, в котором наши место, как основным игрокам, так и игрокам молодежного состава, среди которых Забарный, Каргбо, Цитаишвили. К слову, на счету последнего единственный гол “Динамо” в матче, которого, правда, хватило лишь для ничьей.