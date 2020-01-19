ТМ: Динамо сыграло вничью с грандом чемпионата Польши

Киевское “Динамо” провело первый матч в новом, календарном году.

Первым соперником столичного гранда на зимних сборах в Турции стала варшавская “Легия”, которая в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Польши.

В матче против польского клуба Алексей Михайличенко использовал два состава, в котором наши место, как основным игрокам, так и игрокам молодежного состава, среди которых Забарный, Каргбо, Цитаишвили. К слову, на счету последнего единственный гол “Динамо” в матче, которого, правда, хватило лишь для ничьей.

«Динамо» — «Легия» – 1:1

Гол: Цитаишвили (45) — Антолич (13)

«Динамо» (первый тайм): Бойко, Пиварич, Забарный, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, Вербич, Соль.

«Динамо» (второй тайм): Бущан – Миколенко, Кадар, Кадири, Караваев – Андриевский, Дуэлунд, Буяльский, Каргбо, де Пена – Русин.