Дани Ольмо перейдет в Лейпциг

Главная звезда загребского “Динамо” Дани Ольмо вместо итальянского “Милана”, куда его сватали в последнее время может перебраться в чемпионат Германии.

Как сообщает Calciomercato.com, лидером переговоров по игроку является “Лейпциг”, который предложил “Динамо” за игрока сборной Испании 23 миллиона евро. Несмотря на то, что хорватский гранд желает выручить от трансфера 25 миллионов, сделка близка к завершению, отмечает итальянская пресса.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 22 матча за “Динамо” Загреб во всех турнирах, восемь голов и семь результативных передач.