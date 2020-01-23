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Футбол

Аякс приготовил сумасшедшее предложение по экс-звезде Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хорхе Карраскаль

Бывший вингер львовских “Карпат” Хорхе Карраскаль может стать игроком амстердамского “Аякса”.

По информации журналиста Пипе Сьерра, руководство лучшей команды Голландии проявляет большой интерес в услугах колумбийца, который не так давно перешел в аргентинский “Ривер Плейт”. За права на футболиста “Аякс” готов предложить 20 миллионов евро, что отвечает клаусуле игрока.

В нынешнем сезоне не счету Карраскаля восемь матчей в чемпионате Аргентины и два забитых гола. В 22 матчах за “Карпаты” колумбиец забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

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Тэги: АяксКарпатыРивер ПлейтХорхе Карраскаль
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