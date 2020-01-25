Официально: Олимпик усилился полузащитником сборной Литвы

Украинские клубы в последнее время все чаще ищут усиление в странах Балтии.

Не так давно “Александрия” подписала защитника сборной Латвии Каспарса Дубру, этой зимой из Эстонии в состав “Десны” перебрался Йоонас Тамм, теперь балканский легионер появился и в составе “Олимпика”.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, полузащитник сборной Литвы Даниэль Романовский поставил подпись под контрактом с “Олимпиком” сроком на два года. Условия его перехода не разглашаются.

Отметим, до переезда в Украину Даниэль Романовский успел поиграть в Литве и Сербии.