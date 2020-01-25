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Футбол

Официально: Олимпик усилился полузащитником сборной Литвы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Даниэль Романовский

Украинские клубы в последнее время все чаще ищут усиление в странах Балтии.

Не так давно “Александрия” подписала защитника сборной Латвии Каспарса Дубру, этой зимой из Эстонии в состав “Десны” перебрался Йоонас Тамм, теперь балканский легионер появился и в составе “Олимпика”.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, полузащитник сборной Литвы Даниэль Романовский поставил подпись под контрактом с “Олимпиком” сроком на два года. Условия его перехода не разглашаются.

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Отметим, до переезда в Украину Даниэль Романовский успел поиграть в Литве и Сербии.

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Тэги: главноеДаниэль РомановскийОлимпик
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