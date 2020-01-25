Самбрано в течении двух дней станет игроком Бока Хуниорс

Киевское “Динамо” в ближайшие дни трудоустроить ещё одного игрока, который не входит в планы тренерского штаба клуба.

Резервист киевлян Карлос Самбрано в течении ближайших двух дней станет футболистом гранда аргентинского футбола “Боки Хуниорс”. Известный перуанский журналист Алонсо Эль Инка сообщил, что вчера Самбрано успешно прошел медосмотр в “Боке”, стороны улаживают последние формальности по сделке.

Напомним, за два года в киевском “Динамо” один из лидеров защиты сборной Перу не сыграл ни единого матча. Этой зимой состав киевлян уже покинули Сидклей и Гармаш.