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Футбол

Самбрано в течении двух дней станет игроком Бока Хуниорс

Андрей ОгородникНет комментариев
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Карлос Самбрано

Киевское “Динамо” в ближайшие дни трудоустроить ещё одного игрока, который не входит в планы тренерского штаба клуба.

Резервист киевлян Карлос Самбрано в течении ближайших двух дней станет футболистом гранда аргентинского футбола “Боки Хуниорс”. Известный перуанский журналист Алонсо Эль Инка сообщил, что вчера Самбрано успешно прошел медосмотр в “Боке”, стороны улаживают последние формальности по сделке.

Напомним, за два года в киевском “Динамо” один из лидеров защиты сборной Перу не сыграл ни единого матча. Этой зимой состав киевлян уже покинули Сидклей и Гармаш.

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Тэги: Бока ХуниорсДинамоКарлос Самбрано
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