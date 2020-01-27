Наставник “Шахтера” сказал, кого будет наигрывать на позиции форварда

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру рассказал, почему ставит на позицию форварда бразильца Фернандо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У нас есть несколько игроков на фланге, Фернандо может в настоящее время выступать на позиции нападающего. Сейчас отрабатываем его, но у нас есть Сикан, Мораес и Фернандо, которые могут играть на позиции девятки.

Он делает свои первые шаги, будем продолжать его наигрывать. Будем развивать, чтобы он чувствовал себя как можно комфортнее на этой позиции”, – сказал Каштру после контрольной игры с “Воеводиной”.

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