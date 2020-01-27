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Футбол

Наставник “Шахтера” сказал, кого будет наигрывать на позиции форварда

Евгений НикитюкНет комментариев
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Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру рассказал, почему ставит на позицию форварда бразильца Фернандо. Сообщает сайт EURO.com.ua

“У нас есть несколько игроков на фланге, Фернандо может в настоящее время выступать на позиции нападающего. Сейчас отрабатываем его, но у нас есть Сикан, Мораес и Фернандо, которые могут играть на позиции девятки.

Он делает свои первые шаги, будем продолжать его наигрывать. Будем развивать, чтобы он чувствовал себя как можно комфортнее на этой позиции”, – сказал Каштру после контрольной игры с “Воеводиной”.

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Источник: sportanalytic.com
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