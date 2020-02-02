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Футбол

Безус получил повреждение в матче с Мехеленом

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Безус

Полузащитник сборной Украины Роман Безус не смог доиграть встречу чемпионата Бельгии против “Мехелена”.

Украинский полузащитник вышел в стартовом составе “Гента”, но на 60-ой минуте был заменен. Причиной ухода Романа Безуса стало рассечение, которое он получил ещё на десятой минуте матча.

Напомним, следующий матч “Гент” проведет 7 февраля против “Андерлехта”. Также через травму не помощник своей команде и Роман Яремчук, который и вовсе вернется не раньше, чем через два месяца.

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Тэги: ГентРоман Безустравма
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