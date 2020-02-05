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Футбол

Сборная Венгрии может украсть у Шевченко футболиста

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник сборной Венгрии Марко Росси отметил, что команда может натурализоваться украинского хавбека «Ференцвароша» Игоря Харатина.

По словам специалиста, футболист сильно помог бы команде, но на данный момент необходимо понять, хочет ли он быть ее частью.

«Я не собираюсь убеждать его. Если он действительно захочет, это будет подтверждаться игрой, то он может надеть футболку сборной Венгрии», – приводит слова Росси официальный сайт «Ференцвароша».

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Напомним, у Харатина есть венгерские корни.

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Тэги: Игорь ХаратинСборная ВенгрииУкраина
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