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Футбол

Бывший украинский судья стал арбитром элитного дивизиона России

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший рефери УПЛ Анатолий Жабченко находится на сборах с российскими арбитрами. Сообщает сайт EURO.com.ua

Новый куратор судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи подтвердил, что Жабченко является судьей элитного российского дивизиона.

Как известно, в 2017 году этого арбитра обвинили в незаконном пересечении границы с Крымом, после чего он обслуживал матчи на полуострове.

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Источник: sportanalytic.com
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