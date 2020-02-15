Бывший украинский судья стал арбитром элитного дивизиона России

Бывший рефери УПЛ Анатолий Жабченко находится на сборах с российскими арбитрами. Сообщает сайт EURO.com.ua

Новый куратор судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи подтвердил, что Жабченко является судьей элитного российского дивизиона.

Как известно, в 2017 году этого арбитра обвинили в незаконном пересечении границы с Крымом, после чего он обслуживал матчи на полуострове.

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