Бывший украинский судья стал арбитром элитного дивизиона России

Бывший рефери УПЛ Анатолий Жабченко находится на сборах с российскими арбитрами. Сообщает сайт EURO.com.ua
Новый куратор судейского корпуса РПЛ Виктор Кашшаи подтвердил, что Жабченко является судьей элитного российского дивизиона.
Как известно, в 2017 году этого арбитра обвинили в незаконном пересечении границы с Крымом, после чего он обслуживал матчи на полуострове.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ненавистный Украине арбитр завершил карьеру
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: