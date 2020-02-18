Наставник “Карпат”: Не обращаю внимания на то, что происходит вокруг клуба

Главный тренер “Карпат” Роман Санжар рассказал о состоянии дел в львовском клубе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Карпаты” – команда, за которую переживают много болельщиков. Для меня большая честь быть его тренером. У меня большое желание принести ей пользу, но сейчас очень непростые времена.

Психологическая ситуация вокруг команды влияет, но я стараюсь концентрироваться на работе и не обращать внимание на то, что происходит вокруг клуба.

Наша задача – сохранить прописку [в УПЛ]. Моя задача – чтобы ребята росли, а я видел эту динамику. Хотелось бы выполнить эти задачи”, – сказал Санжар в комментарии программе “Футбольный формат”.

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Добавим, после 18 туров УПЛ “зелено-белые” находятся на последней строчке в турнирной таблице.