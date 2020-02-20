Федецкий: У “Шахтера” должен быть хороший эмоциональный фон

Экс-игрок “Шахтера” Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча “горняков” против “Бенфики” в 116 финала Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Если брать плюсы и минусы, то португальцы находятся в лучшем игровом тонусе, ведь у них идет чемпионат, но “Шахтер” опытная команда, которая не один матч так сыграл после собрания. Плюс, думаю, у “горняков” должен быть хороший эмоциональный фон, ведь это первый домашний матч в Харькове после большого перерыва. Думаю, будет хорошая поддержка.

Ну и возможно, повезет с погодой для наших игроков и не повезет португальцам. Если чуть примерзнет, “Бенфике” будет тяжеловато, а наши игроки более акклиматизированы к таким погодным условиям. Поэтому нужно делать зазор перед ответным поединком”, – считает Федецкий.

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Напомним, “Шахтер” и “Бенфика” сыграют первый матч своего противостояния в четверг 20 февраля в Харькове. Начало игры в 19:55.