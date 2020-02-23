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Воскресенье, 23 февраля, 2020
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Футбол

Три матча Серии А перенесли через коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сразу три воскресные матчи итальянской Серии А были перенесены на неопределенный срок. Сообщает сайт EURO.com.ua

Причиной такого решения министра спорта Винченцо Спадафори по распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Контестало стало распространение коронавирус в регионах Венето и Ломбардия.

Таким образом поединка “Аталанта” – “Сассуоло”, “Верона” – “Кальяри” и “Интер” – “Сампдория” будут сыграны позже.

Добавим, по состоянию на 23 февраля в Италии зафиксировали 79 случаев коронавирус, двое людей умерли.

Источник: sportanalytic.com
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