Игорь Суркис оценил систему ВАР

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что система
видеопомощи арбитрам (ВАР) поможет УПЛ, так как с ее помощью команды будут
зарабатывать те очки, которые они заслужили.
По его словам, теперь рефери будут принимать правильные
решение и честно трактовать спорные моменты.
Я за то, чтобы мячи, которые забивают честно, засчитывали, а
те, которые забиты с положения вне игры или с какими-то другими нарушениями –
отменяли», – приводит слова Суркиса «Профутбол».
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