Игорь Суркис оценил систему ВАР

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) поможет УПЛ, так как с ее помощью команды будут зарабатывать те очки, которые они заслужили.

По его словам, теперь рефери будут принимать правильные решение и честно трактовать спорные моменты.

Я за то, чтобы мячи, которые забивают честно, засчитывали, а те, которые забиты с положения вне игры или с какими-то другими нарушениями – отменяли», – приводит слова Суркиса «Профутбол».