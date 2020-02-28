Гвардиола хотел бы, чтобы Зинченко сыграл с Реалом

Менеджер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что он доволен
тем, как Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Давид Сильва отреагировали на непопадание
в стартовый состав матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»
(2:1).
По словам испанского специалиста, все трое футболистов вели себя
в раздевалки исключительным образом.
«Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть.
Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь,
легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам», приводит слова Пепа Manchester
Erevening News.