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Футбол

Гвардиола хотел бы, чтобы Зинченко сыграл с Реалом

Сергей СумскойНет комментариев
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Менеджер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что он доволен тем, как Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и Давид Сильва отреагировали на непопадание в стартовый состав матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:1).

По словам испанского специалиста, все трое футболистов вели себя в раздевалки исключительным образом.

«Горжусь их реакцией, ведь знаю, что они хотели сыграть. Серхио невероятен, я никогда не мог выразить благодарность за его помощь, легенда этого клуба. Я знаю, что он готов помочь нам», приводит слова Пепа Manchester Erevening News.

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Также он поблагодарил некоторых игроков, среды которых был и украинец.

«Давид и Джон [Стоунз], Алекс [Зинченко], Эрик [Гарсия] – моя благодарность им. Я хотел бы, чтобы все они играли», – добавил Гвардиола.

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Тэги: Хосеп Гвардиола
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