В Шахтере раскрыли важность Коваленко

Коуч донецкого «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что Виктор
Коваленко является важной частью команды.
Напомним, футболист не сыграет с «Ворсклой» из-за повреждения.
«Вопрос находится в ведении медицинского департамента. Надеемся
на скорые и хорошие новости, потому что Коваленко – важный игрок для нашей
команды», – приводит слова Каштру официальный сайт «Шахтера».
Добавим, футболист пропускал и ответную игру против «Бенфики»
в рамках 1/16 Лиги Европы.
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