В Шахтере раскрыли важность Коваленко

Коуч донецкого «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что Виктор Коваленко является важной частью команды.

Напомним, футболист не сыграет с «Ворсклой» из-за повреждения.

«Вопрос находится в ведении медицинского департамента. Надеемся на скорые и хорошие новости, потому что Коваленко – важный игрок для нашей команды», – приводит слова Каштру официальный сайт «Шахтера».

Добавим, футболист пропускал и ответную игру против «Бенфики» в рамках 1/16 Лиги Европы.