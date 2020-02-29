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Футбол

В Шахтере раскрыли важность Коваленко

Сергей СумскойНет комментариев
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Коуч донецкого «Шахтера» Луиш Каштру заявил, что Виктор Коваленко является важной частью команды.

Напомним, футболист не сыграет с «Ворсклой» из-за повреждения.

«Вопрос находится в ведении медицинского департамента. Надеемся на скорые и хорошие новости, потому что Коваленко – важный игрок для нашей команды», – приводит слова Каштру официальный сайт «Шахтера».

Добавим, футболист пропускал и ответную игру против «Бенфики» в рамках 1/16 Лиги Европы.

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Тэги: Виктор КоваленкоЛуиш КаштруШахтер
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