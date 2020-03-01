Новое на сайте

еще
Воскресенье, 1 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболОфициально: Андрей Ткачук – игрок Миная
Футбол

Официально: Андрей Ткачук – игрок Миная

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Андрей Ткачук

Один из претендентов на повышение в классе ужгородский “Минай” сумел подписать достаточно известного новичка.

Как сообщает официальный сайт “лисов”, контракт с клубом подписал бывший игрок львовских “Карпат” и ряда украинских клубов Андрей Ткачук. Условия личного контракта полузащитника не разглашаются.

Напомним, в свое время Андрей Ткачук был одним из самых перспективных игроков “Карпат”. Также в его карьере была “Ворскла”, клубы чемпионата Казахстана. Последние полгода он провел в составе одесского “Черноморца”.

загрузка...
Тэги: Андрей ТкачукМинайПервая лига
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 + 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Дмитро_Кравченко
Официально: Дмитрий Кравченко покинул Ворсклу

Евгений Будник
Украинский форвард рассказал, чем его впечатлил чемпионат Индонезии

Олейник: Скандал с избиением девушки? Я ее просто за горло схватил

Иван Петряк
Петряк вновь отличился результативным действием за Фехервар

Денис Баланюк
Три игрока Олимпика пропустят матч против Зари

Закрыть