Официально: Андрей Ткачук – игрок Миная

Один из претендентов на повышение в классе ужгородский “Минай” сумел подписать достаточно известного новичка.

Как сообщает официальный сайт “лисов”, контракт с клубом подписал бывший игрок львовских “Карпат” и ряда украинских клубов Андрей Ткачук. Условия личного контракта полузащитника не разглашаются.

Напомним, в свое время Андрей Ткачук был одним из самых перспективных игроков “Карпат”. Также в его карьере была “Ворскла”, клубы чемпионата Казахстана. Последние полгода он провел в составе одесского “Черноморца”.