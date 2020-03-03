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Футбол

Милан предложил Рангнику трехлетний контракт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ральф Рангник

Итальянский “Милан” во время летнего межсезонья с большой долей вероятности сменить главного тренера.

Слухи о возможном назначении на должность главного тренера “россонери” Ральфа Рангника подтверждает авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport. По данным издания, немецкому специалисту был предложен контракт сроком на три года с возможной пролонгацией ещё на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне под руководством Стефано Пиоли “Милан” идет на седьмом месте Серии А. В случае назначения Рангника команду покинут Мальдини и Бобан, которые против данного назначения.

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Тэги: МиланРальф РангникСтефано Пиоли
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