Украинский талант забил победный гол в чемпионате Эстонии (ВИДЕО)

Украинский защитник Александр Сафронов удачно себя проявил в матче за “Левадию”. Сообщает сайт EURO.com.ua

В поединке местного чемпионата против “Курессааре” 20-летний защитник откликнулся на подачу с углового и установил окончательный счет – 1:0.

Правда, потом Сафронов получил красную карточку и покинул поле. Контракт Александра принадлежит “Днепру-1”, а за “Левадию” он играет в аренде.

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