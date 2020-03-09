Карим Бензема вышел на 5 место в рейтинге лучших бомбардиров Реала за всю историю

Нападающий сборной Франции и мадридского “Реала” Карим Бензема забив вчера в ворота “Бетиса”, сумел догнать в рейтинг лучшим бомбардиров мадридского “Реала” за всю историю Ференца Пушкаша.

После гола в ворота “Бетиса”, на счету Карима Бензема 241 гол за “королевский клуб”, столько же голов имел легендарный венгр, который выступал в составе “Реала” в 60-х годах.

Отметим, что абсолютным рекордсменом мадридского гранда является Криштиану Роналду, на счету которого 450 забитых голов.