Шевчук: Я ожидал большего от “Динамо”

Экс-игрок “Шахтера”, а ныне футбольный эксперт Вячеслав Шевчук поделился мыслями об игре 23 тура УПЛ между “Динамо” и “Десной” (1:1). Сообщает сайт EURO.com.ua

“В игре “Динамо” есть сложности. Как и организации. На этот раз киевляне играли лучше, чем в Кубке, но я ожидал большего.

“Десна” тоже показала хорошие контратаки”, – сказал Шевчук в эфире программы “Великий футбол”.

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