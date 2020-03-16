Шевчук: Я ожидал большего от “Динамо”

Экс-игрок “Шахтера”, а ныне футбольный эксперт Вячеслав Шевчук поделился мыслями об игре 23 тура УПЛ между “Динамо” и “Десной” (1:1). Сообщает сайт EURO.com.ua
“В игре “Динамо” есть сложности. Как и организации. На этот раз киевляне играли лучше, чем в Кубке, но я ожидал большего.
“Десна” тоже показала хорошие контратаки”, – сказал Шевчук в эфире программы “Великий футбол”.
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