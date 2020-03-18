Олег Данченко в сборной 22 тура чемпионата России

Украинский защитник Олег Данченко, который вопреки конфликту перебрался в чемпионат России, где на правах аренды выступает за “Рубин”, стал одним из лучших в составе своего клуба в матче 22 тура чемпионата России.

В матче против тульского “Арсенала” игрок вышел в стартовом составе на правом фланге обороны и помог своему клубу одержать минимальную победу 0:1. Авторитетный портал Whoscored оценил действия украинца оценкой 7,7 баллов, что позволило ему войти в символическую сборную 22 тура РПЛ.

В нынешнем сезоне на счету Олега Данченко 22 матча в чемпионате России и две результативные передачи. Правами на игрока владеет донецкий “Шахтер”.