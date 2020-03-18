Звезда сборной Японии установила уникальное достижение

Один из лучших футболистов в истории японского футбола Кейсуке Хонда отличился дебютным голом в составе бразильского “Ботафого”.

Гол японского 33-летнего футболиста позволил ему установить уникальное достижение. После мяча в ворота “Бангу” игрок может похвастаться тем, что забивал на всех континентах. Игрок отличался в Европе, играя за “Венло”, “Витес”, “ЦСКА” и “Милан”, он забивал в Азии, играя за японскую “Нагою”, в Северной Америке он забивал за мексиканскую “Пачуку”, а в Австралии за “Мельбурн”.

Единственным континентом, где он не забивал на клубном уровне является Африка, но там Кейсуке Хонда забивал в составе сборной Японии на чемпионате мира 2010 года.