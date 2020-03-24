Лацио намерено продлить контракт с Иммобиле

Главная звезда и бомбардир римского “Лацио” Чиро Иммобиле в ближайшее время может получить новый, улучшенный контракт в своем клубе.

По информации известного итальянского журналиста Николо Скиры, руководство “Лацио” начало переговоры по продлению контракта с игроком. 30-летнему форварду предлагают соглашение до конца сезона 2023/2024 по условиям которого он станет самым высокооплачеваемым игроком команды с окладом 4 миллиона евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Чиро Иммобиле 27 забитых голов в 26 матчах Серии А и он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Италии.