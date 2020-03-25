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Марио Гётце может стать игроком Милана

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марио Гётце

Одним из первых новичок итальянского “Милана” в летнее трансферное окно может стать полузащитник дортмундской “Боруссии” Марио Гётце.

Как сообщает Correire dello Sport, руководство “россонери” активно следит за ситуацией вокруг игрока, контракт которого с “желто-черными” заканчивается через три месяца. “Милан” рассчитывает подписать полузащитника в качестве свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Марио Гётце проигрывает конкуренцию за место в составе “Боруссии”, на счету игрока лишь 13 матчей в Бундеслиги и три забитых гола.

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Тэги: Боруссия ДортмундМарио ГётцеМилан
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