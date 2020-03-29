Полузащитник “Динамо”: Стараюсь не контактировать с другими людьми

Хавбек киевского “Динамо” Виталий Буяльский рассказал, чем занимается во время карантина. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь – и так каждый день. Поддерживаю связь с ребятами по команде – постоянно списываемся, также общаюсь с врачами и персоналом клуба.

Придерживаюсь правила карантина: хожу в маске и перчатках, стараюсь как можно меньше контактировать с другими людьми. Пару раз выезжал на рыбалку, перед сном могу посмотреть фильм – словом, ничего экстраординарного”, – сказал Буяльский.

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Напомним, ранее стало известно, что “Динамо” продлило карантин до 5 апреля.