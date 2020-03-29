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Футбол

Воспитанник Шахтера принес победу Минску в дерби

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Чаговец

Середняк прошлого сезона чемпионата Беларуси ФК “Минск” продолжает удивлять на старте нового сезона.

Вчера “горожане” сумели одержать победу в минском дерби, обыграв одну из самых титулованных команд страны “Динамо” 3:2. Примечательно, что один из голов на свой счет записал воспитанник донецкого “Шахтера” Евгений Чаговец, который сделал счет в матче 2:0.

После двух туров “Минск” лидирует в чемпионате Беларуси, за столичный клуб также играют такие известные украинские исполнители, как Рыжук и Васильев.

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Тэги: Евгений ЧаговецМинскнаши за рубежом
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