Вест Хэм усилится форвардом Барселоны

Лондонский Вест Хэм” с прицелом на следующий сезон начал изучать варианты усиления линии атаки.

Как сообщает Daily Mail, среди вариантов на позицию форварда “молотобойцы” рассматривают форварда сборной Дании и каталонской “Барселоны” Мартина Брэйтуэйта. За его трансфер лондонский клуб готов заплатить летом 15 миллионов фунтов.

Напомним, Мартин Брэйтуэйт перешел в “Барселону” этой зимой из “Леганеса”. В составе каталонского гранда 28-летний форвард провел три поединка и отличился одной результативной передачей. Его трансфер обошелся каталонскому гранду в 18 миллионов евро.