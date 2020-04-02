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Вест Хэм усилится форвардом Барселоны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мартин Брэйтуэйт

Лондонский Вест Хэм” с прицелом на следующий сезон начал изучать варианты усиления линии атаки.

Как сообщает Daily Mail, среди вариантов на позицию форварда “молотобойцы” рассматривают форварда сборной Дании и каталонской “Барселоны” Мартина Брэйтуэйта. За его трансфер лондонский клуб готов заплатить летом 15 миллионов фунтов.

Напомним, Мартин Брэйтуэйт перешел в “Барселону” этой зимой из “Леганеса”. В составе каталонского гранда 28-летний форвард провел три поединка и отличился одной результативной передачей. Его трансфер обошелся каталонскому гранду в 18 миллионов евро.

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Тэги: БарселонаВест ХэмМартин Брэйтуэйт
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