Милик покинет Наполи

Известный польский нападающий Аркадиуш Милик в скором времени может покинуть неаполитанский “Наполи”.

Как сообщает Tuttosport, очередной раунд переговоров клуба с игроком вновь завершился неудачей. Польский форвард затребовал в клуба пять миллионов евро в год, на что “партенопеи” ответили отказом. Нынешнее соглашения Милика с “Наполи” истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне на счету Аркадиуша Милика 16 матчей в итальянской Серии А и девять забитых голов. Ранее сообщалось, что 26-летним польским форвардом интересуются “Милан”, “Шальке” и “Тоттенхэм”.