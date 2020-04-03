Тренер “Шахтера” Ярмоленко подколол

Ассистент главного тренера “Шахтера” Дарио Срна высказался о своем пари с Андреем Ярмоленко относительно чемпиона сезона 20192020. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Для Ярмоленко это спор интересна, а для меня нет, ведь я знал, что “Шахтер” будет чемпионом. Я всегда верю в команду.

Мы общаемся с Андреем, но ужин он проигрывает. Мы ее проведем в Лондоне. Я часто там бываю, ведь в Лондоне моя семья. С удовольствием пойду с ним на ужин, сфотографируюсь с ним и золотыми медалями и отправлю фото всем болельщикам “Шахтера”, – сказал Срна в прямом эфире в інстаграмі “горняков”.

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Напомним, еще в августе прошлого года Ярмоленко предложил Срне пари относительно того, кто станет чемпионом сезона в УПЛ. На кону – ужин в ресторане.