Сын Мальдини излечился от коронавируса

Ещё один известный футболист завершил курс лечения от вируса COVID-19.

Сын легендарного защитника “Милана” Паоло Мальдини Даниэль на своей странице в Инстаграм сообщил, что сделал повторный тест на коронавирус после курса лечения, который оказался отрицательным. Футболист уже вернулся к индивидуальным тренировкам.

Напомним, Даниэль Мальдини является воспитанником “Милана”, в нынешнем сезоне на счету 18-летнего полузащитника 1 матч в Серии А. Также он является лидером молодежной команды “россонери”, в составе которой забил семь голов и сделал четыре передачи в 11 матчах Примаверы.