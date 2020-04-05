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Сын Мальдини излечился от коронавируса

Андрей ОгородникНет комментариев
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MILAN, ITALY - NOVEMBER 23: Daniel Maldini of AC Milan looks on before the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on November 23, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Ещё один известный футболист завершил курс лечения от вируса COVID-19.

Сын легендарного защитника “Милана” Паоло Мальдини Даниэль на своей странице в Инстаграм сообщил, что сделал повторный тест на коронавирус после курса лечения, который оказался отрицательным. Футболист уже вернулся к индивидуальным тренировкам.

Напомним, Даниэль Мальдини является воспитанником “Милана”, в нынешнем сезоне на счету 18-летнего полузащитника 1 матч в Серии А. Также он является лидером молодежной команды “россонери”, в составе которой забил семь голов и сделал четыре передачи в 11 матчах Примаверы.

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Тэги: Даниэль МальдиникоронавирусМилан
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