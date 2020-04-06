Официально. “Динамо” продлило карантин еще на 3 недели

В связи с пандемией коронавирус киевское “Динамо” продлило карантин до 24 апреля. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В связи с эпидемиологическим положением в нашей стране и мире, а также решением Кабинета Министров Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию, было решено продлить карантин для всех команд Динамо до пятницы, 24 апреля 2020 года, или до следующего распоряжения”.



“Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программой, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией. Руководство и тренерский штаб Динамо ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок”, – говорится в сообщении на официальном сайте “бело-синих”.

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