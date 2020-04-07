Вторник, 7 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКоноплянка: Все отдам, чтобы Украина выиграла Евро
Футбол

Коноплянка: Все отдам, чтобы Украина выиграла Евро

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Вингер “Шахтера” Евгений Коноплянка мечтает завоевать трофей со сборной Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать эти эмоции. Если ты не веришь в чудеса, то тебе здесь нет места. Все реально. Сначала верили только мы, потом все стали верить в нас.

Когда все верят – нас трудно сломать. Тассотті и Мальдера, второй и третий тренеры после Шевченко, не знают язык, но они как свои. Они разговаривают на английском. У нас настолько теплая обстановка”, – сказал Коноплянка.

Читайте также:  Селезнев договорился с новым клубом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коноплянка сказал, за какой клуб АПЛ болеет

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + шесть =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Дженнаро Гаттузо
Наполи готово предложить Гаттузо новый контракт

Дуглас Коста
Ещё один экс-игрок Шахтера может перейти в Манчестер Сити

Кравец
Кравец исключает вариант возвращения в Динамо

Михаил Мудрик
Известный журналист опроверг информацию об интересе Ромы к Мудрику

Бубакари Сумаре
Ливерпуль сразится с Реалом за таланта Лилля

Закрыть