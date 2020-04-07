Коноплянка: Все отдам, чтобы Украина выиграла Евро

Вингер “Шахтера” Евгений Коноплянка мечтает завоевать трофей со сборной Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Отдал бы все, чтобы Украина выиграла Евро. Это мечта любого футболиста. Хотел бы почувствовать эти эмоции. Если ты не веришь в чудеса, то тебе здесь нет места. Все реально. Сначала верили только мы, потом все стали верить в нас.

Когда все верят – нас трудно сломать. Тассотті и Мальдера, второй и третий тренеры после Шевченко, не знают язык, но они как свои. Они разговаривают на английском. У нас настолько теплая обстановка”, – сказал Коноплянка.

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