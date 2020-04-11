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Футбол

Демяненко покинул словацкую Нитру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Анатолий Демяненко

Известный украинский специалист Анатолий Демяненко вновь стал безработным.

Как сообщает Sport Arena, бывший тренер киевского “Динамо” расторг с словацкой “Нитрой” контракт по обоюдному согласию. Причины отставки тренера не сообщаются.

Анатолий Демяненко возглавил “Нитру” в начале этого года. Под его руководством команда провела четыре поединка, но выиграла лишь один раз, дважды проиграв.

Помимо “Динамо”, Демяненко известен по своей работе в узбекском “Насафе”, с которым выигрывал азиатский аналог Лиги Европы, а также луцкой “Волыни”.

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Тэги: Анатолий ДемяненкоглавноеДинамоНитра
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