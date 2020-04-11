Демяненко покинул словацкую Нитру

Известный украинский специалист Анатолий Демяненко вновь стал безработным.

Как сообщает Sport Arena, бывший тренер киевского “Динамо” расторг с словацкой “Нитрой” контракт по обоюдному согласию. Причины отставки тренера не сообщаются.

Анатолий Демяненко возглавил “Нитру” в начале этого года. Под его руководством команда провела четыре поединка, но выиграла лишь один раз, дважды проиграв.

Помимо “Динамо”, Демяненко известен по своей работе в узбекском “Насафе”, с которым выигрывал азиатский аналог Лиги Европы, а также луцкой “Волыни”.