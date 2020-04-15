Талант Шахтера видит себя в европейских грандах

Хавбек донецкого «Шахтера» Тете сообщил, что в будущем хотел бы поиграть в топ-клубе Европы.

По словам бразильского футболиста, на данный момент есть три команд, где ему хотелось бы проявить себя.

«Три клуба в Европе – часть моей мечты. Это «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Большие клубы с фантастическими тренерами и массой трофеев. Я мечтаю выиграть важные трофеи, и эти клубы – классные варианты для того, чтобы сделать это», – приводит слова Тете Esporte Interativo.

Напомним, Тете в 27 матчах чемпионата Украины отметился шестью голами и 8 результативными передачами.