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Футбол

Талант Шахтера видит себя в европейских грандах

Сергей СумскойНет комментариев
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Хавбек донецкого «Шахтера» Тете сообщил, что в будущем хотел бы поиграть в топ-клубе Европы.

По словам бразильского футболиста, на данный момент есть три команд, где ему хотелось бы проявить себя.

«Три клуба в Европе – часть моей мечты. Это «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Большие клубы с фантастическими тренерами и массой трофеев. Я мечтаю выиграть важные трофеи, и эти клубы – классные варианты для того, чтобы сделать это», – приводит слова Тете Esporte Interativo.

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Напомним, Тете в 27 матчах чемпионата Украины отметился шестью голами и 8 результативными передачами.

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Тэги: ТетеШахтер
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