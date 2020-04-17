Пятница, 17 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМанчестер Сити сделает ставку на Анхелиньо
Футбол

Манчестер Сити сделает ставку на Анхелиньо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Анхелиньо

Английский “Манчестер Сити”, который последнее время испытывал проблемы на левом фланге защиты, не станет приобретать нового игрока с целью усилить проблемную позицию.

Как сообщает Manhester Evening News, главный тренер “горожан” Хосеп Гвардиола принял решение дать ещё один шанс молодому защитнику Анхелиньо, который здорово проявил себя выступая на правах аренды за “Лейпциг”.

Напомним, ранее сообщалось, что “Манчестер Сити” попытается усилить левый фланг защиты с помощью Бена Чилуэлла из “Лестера”, также рассматривалась кандидатура Давида Алабы.

загрузка...
Тэги: АнхелиньоЛейпцигМС
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 − 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Томас Гримм
Томас Гримм заинтересован получить должность в Заре

Тайсон
Тайсон рассчитывает сезон 2021/2022 начать в чемпионате Бразилии

Франков: Попов в “Милане”? Это агентские игры

Бомбардир “Десны” – о переходе в “Динамо”

Шевченко советуют обратить внимание на хавбека “Александрии”

Закрыть