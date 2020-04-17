Манчестер Сити сделает ставку на Анхелиньо

Английский “Манчестер Сити”, который последнее время испытывал проблемы на левом фланге защиты, не станет приобретать нового игрока с целью усилить проблемную позицию.

Как сообщает Manhester Evening News, главный тренер “горожан” Хосеп Гвардиола принял решение дать ещё один шанс молодому защитнику Анхелиньо, который здорово проявил себя выступая на правах аренды за “Лейпциг”.

Напомним, ранее сообщалось, что “Манчестер Сити” попытается усилить левый фланг защиты с помощью Бена Чилуэлла из “Лестера”, также рассматривалась кандидатура Давида Алабы.