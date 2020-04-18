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Футбол

Шахтер Вернидуба вновь оконфузился в чемпионате Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Вернидуб

Не лучшим образом складывается карьера бывшего главного тренера “Зари” Юрия Вернидуба в чемпионате Беларуси, куда тренер переехал зимой.

Вчера в соседнем чемпионате состоялись матчи пятого тура, свой поединок провел один из грандов местного футбола солигорский “Шахтер”, который работает под руководством украинского тренера. Несмотря на то, что “горнякам” противостоял середняк местного чемпионата, солигорский клуб вновь оступился, проиграв со счетом 1:2.

После пяти туров действующий бронзовый призер чемпионата Беларуси пока идет на унизительном для себя 12 месте, среди 16 команд Высшей лиги. Руководство клуба ставило перед Вернидубом задачу бороться за чемпионство.

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Тэги: Чемпионат БеларусиШахтер СолигорскЮрий Вернидуб
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