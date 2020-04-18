Шахтер Вернидуба вновь оконфузился в чемпионате Беларуси

Не лучшим образом складывается карьера бывшего главного тренера “Зари” Юрия Вернидуба в чемпионате Беларуси, куда тренер переехал зимой.

Вчера в соседнем чемпионате состоялись матчи пятого тура, свой поединок провел один из грандов местного футбола солигорский “Шахтер”, который работает под руководством украинского тренера. Несмотря на то, что “горнякам” противостоял середняк местного чемпионата, солигорский клуб вновь оступился, проиграв со счетом 1:2.

После пяти туров действующий бронзовый призер чемпионата Беларуси пока идет на унизительном для себя 12 месте, среди 16 команд Высшей лиги. Руководство клуба ставило перед Вернидубом задачу бороться за чемпионство.

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