Агент Леднева рассказал о высоком спросе к полузащитнику

Блестящий сезон в исполнении полузащитника луганской “Зари” Богдана Леднева не остался без внимания со стороны селекционеров различных клубов.

По словам агента игрока Вадима Шаблия, уже сейчас игроком интересуется целый ряд клубов, но сам игрок намерен пока доказать свою профпригодность “Динамо”.

В настоящий момент это один из самых востребованных футболистов Украины. Нам поступает очень много звонков — у Богдана хорошая статистика и хороший возраст. Однако мы в первую очередь учитываем позицию самого игрока, а он настроен вернуться в Динамо. Там его ждут. Пусть возвращается, тренируется и доказывает. Леднев к этому готов. Про сорт здесь.

В нынешнем сезоне на счету Богдана Леднева 11 голов и три результативные передачи в двадцати матчах чемпионата Украины по футболу. В “Заре” игрок выступает на правах аренды.