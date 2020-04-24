Дулуб рассказал, как сорвался переход экс-игрока Барселоны в Черноморец

Один из лучших футболистов в современной истории Беларуси Александр Глеб мог тремя годами ранее оказаться в составе одесского “Черноморца”.

Бывшего полузащитника “Барселоны” звал в состав одесситов тогдашний главный тренер команды Олег Дулуб, но руководство клуба не одобрило сделку по переходу полузащитника.

«Глеб просил зарплату, может, чуть выше среднестатистической в первой команде «Черноморца». Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось» Про сорт здесь.

Напомним, в нынешнем сезоне одесский “Черноморец” выступает в Первой лиги чемпионата Украины, причем является лишь середняком турнира. К тому же, по словам главного тренера Остапа Маркевича с февраля в клубе не получают зарплаты.