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Футбол

Дулуб рассказал, как сорвался переход экс-игрока Барселоны в Черноморец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Глеб

Один из лучших футболистов в современной истории Беларуси Александр Глеб мог тремя годами ранее оказаться в составе одесского “Черноморца”.

Бывшего полузащитника “Барселоны” звал в состав одесситов тогдашний главный тренер команды Олег Дулуб, но руководство клуба не одобрило сделку по переходу полузащитника.

«Глеб просил зарплату, может, чуть выше среднестатистической в первой команде «Черноморца». Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось»

Про сорт здесь.

Напомним, в нынешнем сезоне одесский “Черноморец” выступает в Первой лиги чемпионата Украины, причем является лишь середняком турнира. К тому же, по словам главного тренера Остапа Маркевича с февраля в клубе не получают зарплаты.

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Тэги: Александр ГлебОлег ДулубЧерноморец
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