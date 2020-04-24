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Футбол

Экс-звезда Брешии была близка к переходу в Шахтер

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор УГо МарекоTURIN, ITALY - MARCH 20: Alessandro Matri of Juventus (R) in action against Victor Hugo Mareco of Brescia Calcio during the Serie A match between Juventus FC and Brescia Calcio at Olimpico Stadium on March 20, 2011 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Известный парагвайский защитник Виктор Уго Мареко в свое время мог оказаться в чемпионате Украины.

Будучи одним из лидеров “Брешии”, игрок своей игрой заинтересовал донецкий “Шахтер”, но итоге трансфер так и не состоялся.

«Насколько мне известно, был интерес от «Палермо» и «Ромы» в Италии.Также у меня были предложения из Европы, например, от «Шахтера». Но я счастлив, что оставался в «Брешии» на протяжении 9 лет», – сказал Мареко в эфире программы Taca La Marca на Radio Musica Television.

Про сорт здесь.

Напомним, в свое время из “Брешии” в состав “Шахтера” перебрался Матузелем, который в итоге стал звездой клуба, хотя и покинул Украину со скандалом.

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Тэги: БрешияВиктор УГо МарекоШахтер
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